В Уфе подросток угнал машину своей тети и попал в ДТП

В башкирской столице 14-летний юноша угнал автомобиль своей тети, чтобы покататься с друзьями, и в итоге устроил ДТП. Об этом сообщает телеканал "Россия-24.Башкортостан".

Подросток на автомобиле Renault Logan задел припаркованную иномарку при выезде со двора. После ДТП из салона легковушки виновника выбежали двое пассажиров, а за ними и сам водитель. Они скрылись с места преступления.