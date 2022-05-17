В Уфе подросток угнал машину своей тети и попал в ДТП

В башкирской столице 14-летний юноша угнал автомобиль своей тети, чтобы покататься с друзьями, и в итоге устроил ДТП. Об этом сообщает телеканал "Россия-24.Башкортостан".
Подросток на автомобиле Renault Logan задел припаркованную иномарку при выезде со двора. После ДТП из салона легковушки виновника выбежали двое пассажиров, а за ними и сам водитель. Они скрылись с места преступления.
Мальчик закрыл двери автомобиля, а фары выключить забыл. Хозяин поврежденной машины вызвал сотрудников ГИБДД.
Стражи порядка быстро вычислили нарушителя. Правда никакого наказания подросток не понесёт. Родственница его простила, писать заявление в полицию не стала. А за поведение маленького угонщика отвечать теперь придётся его родителям.