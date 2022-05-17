Власти Уфы рассказали, что вывезли со дна озера Кашкадан

В Уфе продолжается благоустройство парка Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Сегодня, 17 мая, на оперативном совещании в администрации столицы Башкирии обсудили ход работ.

Глава Октябрьского района Сергей Плотников рассказал о полном осушении одноименного озера Кашкадан. По его словам, на такие меры пришлось пойти из-за его обмеления и цветения. Было вывезено более 40 тысяч рейсов грузовых машин ила, грязи и бытового мусора.