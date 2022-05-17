В Башкирии от укусов клещей пострадали 1600 человек

В медицинские организации Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 1640 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Среди обратившихся за помощью после укуса клеща 602 ребёнка. При этом по сравнению с 2021 годом количество обращений снизилось на 175 человек.
В 2022 году от клещевого энцефалита привились более 20 тысяч человек. Ещё 35 тысяч пациентов планируют пройти вакцинацию.
Роспотребнадзор по РБ открыл горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Она будет работать до 27 мая включительно по номеру: 8-800-700-90-30 с 10:00 до 16:00.