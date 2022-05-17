В Башкирии от укусов клещей пострадали 1600 человек

В медицинские организации Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 1640 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Среди обратившихся за помощью после укуса клеща 602 ребёнка. При этом по сравнению с 2021 годом количество обращений снизилось на 175 человек.

В 2022 году от клещевого энцефалита привились более 20 тысяч человек. Ещё 35 тысяч пациентов планируют пройти вакцинацию.