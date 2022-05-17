В Уфе рассказали о нововведениях при организации ЕГЭ в 2022 году

В частности, исключены простые вопросы, которые занимали у школьников не более 30 секунд; в заданиях не указывается количество правильных ответов, поэтому больше не получится применять метод исключения; ряд вопросов из первой части перенесен во вторую, где требуется более развернутый ответ; сокращено время, отведенное на сдачу ЕГЭ, например, обществознание и историю сократили на 55 минут, а по некоторым предметам время добавили; некоторые задания второй части расширили. Теперь один вопрос может содержать множество подпунктов, на каждый из которых нужно дать грамотный ответ.

Гуллярия Ялчикаева, заместитель мэра Уфы