В Уфе рассказали о нововведениях при организации ЕГЭ в 2022 году

Сегодня, 17 мая, в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Заместитель мэра Гуллярия Ялчикаева рассказала об организации ЕГЭ в этом году.
В 2022 году в Уфе сдавать единый государственный экзамен намерены более 5 тысяч школьников. При этом 4853 человека являются учащимися 11-х классов, а 541 – выпускники прошлых лет. Отмечается, что в этом году больше всего учеников решили сдавать профильную математику, обществознание, информатику и физику.
Организация сдачи ЕГЭ претерпела в этом году некоторые изменения.