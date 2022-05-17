Делегация Башкортостана находится с официальным визитом в Узбекистане

В Узбекистане сегодня начались официальные встречи башкирской делегации с руководством среднеазиатской республики. Накануне туда отправились Радий Хабиров, члены правительства Башкирии, руководители министерств и ведомств, институтов развития, крупных предприятий, представители бизнеса и общественных организаций.