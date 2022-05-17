В Ишимбае презентовали концепцию благоустройства центрального парка

В Ишимбае состоялась финальная презентация концепции благоустройства центрального парка. Участники встречи смогли посетить фотовыставку, на которой рассказали о прошлом, настоящем и будущем общественной территории.

Проект предполагает четыре зоны для горожан разных возрастов. Игровые и спортивные площадки, места для игр в шахматы и для пленэров, скейт-парк. В конце мая проект отправят на конкурс грантов. Ознакомиться с концепцией «Сердце города Ишимбай» можно в самом парке, отсканировав QR-код.