В Уфе стартует первый в истории республики матч ЮФЛ

На стадионе «BetBoom Арена» стартует первый матч ЮФЛ в истории республики. Команда футбольного клуба «Уфа» принимала гостей из Набережных Челнов – коллектив «Камаз». ЮФЛ – самый представительный юношеский футбольный турнир в России.
Команда «Уфа» 2007 года – единственная из коллективов школы ФК «Уфа» выступает в этом турнире.
До перерыва игра была равной. Гостям даже удались несколько опасных моментов. Но после перерыва уфимцы перехватили преимущество. При обилии моментов хозяевам поля так и не удалось распечатать ворота «Камаза». Прекрасно сыграл вратарь челнинской команды. Итоговый результат – 0:0.