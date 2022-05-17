В Уфе стартует первый в истории республики матч ЮФЛ

На стадионе «BetBoom Арена» стартует первый матч ЮФЛ в истории республики. Команда футбольного клуба «Уфа» принимала гостей из Набережных Челнов – коллектив «Камаз». ЮФЛ – самый представительный юношеский футбольный турнир в России.

Команда «Уфа» 2007 года – единственная из коллективов школы ФК «Уфа» выступает в этом турнире.

Команда готовилась как обычно, как к рядовой игре. Не делали акцент, что турнир другого уровня. Процесс обучения продолжается.

До перерыва игра была равной. Гостям даже удались несколько опасных моментов. Но после перерыва уфимцы перехватили преимущество. При обилии моментов хозяевам поля так и не удалось распечатать ворота «Камаза». Прекрасно сыграл вратарь челнинской команды. Итоговый результат – 0:0.