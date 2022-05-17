В Уфе школьник разработал приложение, которое помогает составить расписание

Автоматическое расписание занятий. Уфимский школьник разработал приложение, которое помогает учителям составить график обучения. Сейчас учащийся 119-й средней школы столицы республики Виталий Бикбулатов дорабатывает его.
Приложение называется «АвтоТаймТейбл». Программа работает на основе вводных данных. Нужно вбить учителей, предметы, классы и сколько должно быть часов по определенным дисциплинам и сервис в автоматическом режиме составляет школьное расписание.
Приложение, придуманное Виталием в его родной школе, собираются внедрить с нового учебного года – с сентября. Получается, что в 11 классе юный разработчик будет посещать уроки по расписанию, составленному не без его участия.