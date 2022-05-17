В Уфе школьник разработал приложение, которое помогает составить расписание

Автоматическое расписание занятий. Уфимский школьник разработал приложение, которое помогает учителям составить график обучения. Сейчас учащийся 119-й средней школы столицы республики Виталий Бикбулатов дорабатывает его.

Приложение называется «АвтоТаймТейбл». Программа работает на основе вводных данных. Нужно вбить учителей, предметы, классы и сколько должно быть часов по определенным дисциплинам и сервис  в автоматическом режиме составляет школьное расписание.

Информатика интересует с седьмого класса. В восьмом классе я решил начать изучать программирование. Все началось с простых программ, постепенно я переходил к более сложным задачам.

Виталий Бикбулатов, ученик 10-го класса средней школы №119 Г. Уфы
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Приложение, придуманное Виталием в его родной школе, собираются внедрить с нового учебного года – с сентября. Получается, что в 11 классе юный разработчик будет посещать уроки по расписанию, составленному не без его участия. 

Задача действительно сложная, так как учителя, завучи каждый год мучаются с расписанием. Существует очень много тонкостей, надо сопоставлять и группы, и часы, и учителей, и классы. Поэтому данная тема очень актуальная, и когда Виталий взялся за ее разработку, было приятно, потому что мы как-то поможем завучу. 

Лилия Иксанова, учитель информатики средней школы № 119 г. Уфы
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