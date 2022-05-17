В Уфе школьник разработал приложение, которое помогает составить расписание

Задача действительно сложная, так как учителя, завучи каждый год мучаются с расписанием. Существует очень много тонкостей, надо сопоставлять и группы, и часы, и учителей, и классы. Поэтому данная тема очень актуальная, и когда Виталий взялся за ее разработку, было приятно, потому что мы как-то поможем завучу.

Лилия Иксанова, учитель информатики средней школы № 119 г. Уфы