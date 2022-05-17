В Уфе найдена пропавшая без вести 7-летняя девочка

Волонтёры группы БашРегионСпас объявили о старте поисков ребёнка.

Фото №1 - В Уфе найдена пропавшая без вести 7-летняя девочка

В Уфе пропала 7-летняя Рената Садриева. Известно, что сообщение о пропаже ребёнка поступило от родителей сегодня, 17 мая, утром.

Приметы пропавшей: рост 116 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Была одета в фиолетовую куртку, синие брюки и светлые кроссовки.

Волонтёры просят помощи в поисках девочки. Всех, кто владеет информацией о местоположении Ренаты, просят сообщить по номерам 8 937 35 77 933 и 112.

UPD: через час после сообщения волонтёров о пропаже девочка была найдена живой и здоровой. Где пропадал ребёнок — неизвестно. 

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