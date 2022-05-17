В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 67 человек

Сегодня, 17 мая, рано утром произошёл пожар в Уфе. Инцидент зафиксирован в многоквартирном доме по улице Коммунистической.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы – 31 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Оказалось, огнём охватило домашнее имущество в квартире на 15 этаже. Экстренно были эвакуированы 6 человек, среди которых двое – дети.

Из зоны воздействия опасных факторов были выведены 67 человек. Пострадавших в инциденте нет. Причину возгорания предстоит установить.