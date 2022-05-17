«Какое горе родителям…»: появились подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли трое друзей

Стали известны подробности жуткого ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии, в результате которого погибли трое парней из села Ангасяк. Напомним, трагедия произошла недалеко от села Ярмино. Автомобиль Lada Granta, в котором находились погибшие, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Ребята скончались на месте трагедии.

Сам водитель грузовика утверждает, что пытался уйти от столкновения.

Автомобиль шел по встречной, я его увидел только за 300 метров до столкновения. Я сразу же по тормозам... Можете посмотреть тормозной путь - я ехал со скоростью 40-50 километров в час! водитель грузовика

В региональном МЧС рассказали, что во избежание возгорания спасатели отключили аккумулятор, после чего начали вызволять тела погибших из искореженного автомобиля с помощью специнструмента. В Госавтоинспекции отметили, что у 20-летнего водителя легковушки не было водительского удостоверения. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщает КП-Уфа, за рулем легковушки находился 20-летний парень, также с ним были двое 19-летних друзей. Они были лучшими друзьями.

Папа Алексея уехал на вахту. А ребята решили взять его машину, чтобы покататься… Вот и отдохнули… Для нас всех это огромный шок и беда. родственник одного из погибших ребят

Односельчане отзываются о погибших только добрыми словами – добрые, веселые, вежливые, всегда придут на помощь, если нужно.

Господи, какие молодые. Жить еще и жить. Какое горе родителям… Соболезнуем вам, царствие небесное, земля пухом! жители Ангасяка

Похоронят друзей послезавтра, в родном селе. О времени прощания с погибшими ребятами сообщат позднее.