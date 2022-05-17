«Какое горе родителям…»: появились подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли трое друзей

Стали известны подробности жуткого ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии, в результате которого погибли трое парней из села Ангасяк. Напомним, трагедия произошла недалеко от села Ярмино. Автомобиль Lada Granta, в котором находились погибшие, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Ребята скончались на месте трагедии.
Сам водитель грузовика утверждает, что пытался уйти от столкновения.
В региональном МЧС рассказали, что во избежание возгорания спасатели отключили аккумулятор, после чего начали вызволять тела погибших из искореженного автомобиля с помощью специнструмента. В Госавтоинспекции отметили, что у 20-летнего водителя легковушки не было водительского удостоверения. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.
Как сообщает КП-Уфа, за рулем легковушки находился 20-летний парень, также с ним были двое 19-летних друзей. Они были лучшими друзьями.
Односельчане отзываются о погибших только добрыми словами – добрые, веселые, вежливые, всегда придут на помощь, если нужно.
Похоронят друзей послезавтра, в родном селе. О времени прощания с погибшими ребятами сообщат позднее.
Фото и видео: ГИБДД по РБ, соцсети.