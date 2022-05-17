Башкортостан и Каракалпакстан будут укреплять торгово-экономические и гуманитарные связи

 В Узбекистане состоялась встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова с председателем Верховного Совета Каракалпакии Муратом Камаловым. Стороны обсудили перспективы развития и укрепления двусторонних отношений. Перед встречей руководители регионов ознакомились с проектом реконструкции Нукус-сити – центра столицы Каракалпакстана. Там планируют создать все условия для развития бизнеса и привлечения инвесторов.

Мы хотим открыть для экономики и бизнеса Башкортостана возможности Каракара. Они есть, они для нас очень интересны. Это и сотрудничество в области сельхозтоваропроизводства, и закупка продукции, и обмен научными достижениями в этой области. Очень нам интересны достижения в области текстиля.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мурат Камалов рассказал о промышленном потенциале Каракалпакии и отметил важность укрепления прямых двусторонних связей. Председатель Верховного Совета региона поддержал инициативу башкирской стороны по созданию постоянно действующей межрегиональной рабочей группы, которая бы способствовала расширению деловых контактов между республиками. По итогам встречи делегация Башкортостана подписала протокол с руководством Каракалпакии.

Будем притворять в жизнь, откроем ворота для наших бизнесменов, для деятелей культуры, будем обмениваться делегациями. С большой надеждой смотрим на перспективы сотрудничества. 

Мурат Камалов, председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан
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