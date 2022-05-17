Башкортостан и Каракалпакстан будут укреплять торгово-экономические и гуманитарные связи

Мы хотим открыть для экономики и бизнеса Башкортостана возможности Каракара. Они есть, они для нас очень интересны. Это и сотрудничество в области сельхозтоваропроизводства, и закупка продукции, и обмен научными достижениями в этой области. Очень нам интересны достижения в области текстиля.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан