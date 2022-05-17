Башкортостан и Каракалпакстан будут укреплять торгово-экономические и гуманитарные связи

В Узбекистане состоялась встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова с председателем Верховного Совета Каракалпакии Муратом Камаловым. Стороны обсудили перспективы развития и укрепления двусторонних отношений. Перед встречей руководители регионов ознакомились с проектом реконструкции Нукус-сити – центра столицы Каракалпакстана. Там планируют создать все условия для развития бизнеса и привлечения инвесторов.
Мурат Камалов рассказал о промышленном потенциале Каракалпакии и отметил важность укрепления прямых двусторонних связей. Председатель Верховного Совета региона поддержал инициативу башкирской стороны по созданию постоянно действующей межрегиональной рабочей группы, которая бы способствовала расширению деловых контактов между республиками. По итогам встречи делегация Башкортостана подписала протокол с руководством Каракалпакии.