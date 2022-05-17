Парламент Башкортостана примет пакет мер для поддержки экономики в условиях санкций

Об этом заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. Предусматривается продление на два года налоговых льгот на прибыль организаций, подлежащему зачислению в республиканский бюджет, для резидентов особых экономических зон промышленно-производственного типа.
Кроме того, предлагается на десять лет освободить от уплаты налога на имущество организаций те компании, которые управляют закрытыми паевыми инвестиционными фондами, в отношении сданных в аренду жилых помещений и машиномест многоквартирных домов. Изменения направлены на формирование нового подхода к развитию цивилизованного рынка аренды жилья, увеличение привлекательности арендного жилья.
Пленарное заседание парламента назначено на 26 мая. Депутатам предстоит рассмотреть более 40 вопросов. Основная часть связана с проектами республиканских законов. В республике планируют выдавать сертификаты на приобретение жилья для семей с инвалидами, у которых тяжелая форма заболевания, ветеранов боевых действий наделят правом бесплатного пользования парковкой.
До конца 2024 года в Башкирии будет проходить апробация нового общефедерального механизма организации социального обслуживания населения – каждый человек, нуждающийся в социальных услугах, получит сертификат и сможет самостоятельно выбирать обслуживающую организацию.