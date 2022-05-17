В Башкирии полицейские задержали группу наркосбытчиков
Накануне в Нефтекамске сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, являющуюся одним из членов наркобанды. Она распространяла наркотические вещества через тайники-закладки, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Среди наркоторговцев находились парни и девушки от 18 до 20 лет, которые занимались сбытом. Противозаконная деятельность была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Роли и функции в преступной группе были четко распределены - одни занимались финансовым обеспечением распределением денежных средств, другие фасовали и перевозили незаконный товар, третьи сбывали его через тайники-закладки. Как оказалось, все подозреваемые знакомы - в свое время учились в одном колледже. При этом сами задержанные наркотики не употребляли. По предварительным данным, лидером и организатором являлся 19-летний безработный, уроженец города Нефтекамска. Он разработал схему по реализации наркотических средств синтетического происхождения.
пресс-служба МВД по РБ
Членов преступной группировки задержали. Также полицейские изъяли 550 граммов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.