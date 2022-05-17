В Башкирии полицейские задержали группу наркосбытчиков

Роли и функции в преступной группе были четко распределены - одни занимались финансовым обеспечением распределением денежных средств, другие фасовали и перевозили незаконный товар, третьи сбывали его через тайники-закладки. Как оказалось, все подозреваемые знакомы - в свое время учились в одном колледже. При этом сами задержанные наркотики не употребляли. По предварительным данным, лидером и организатором являлся 19-летний безработный, уроженец города Нефтекамска. Он разработал схему по реализации наркотических средств синтетического происхождения.

пресс-служба МВД по РБ