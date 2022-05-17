В Башкирии мужчина хранил у себя порох

Полиция напоминает, если кто-то имеет незаконные оружие, боеприпасы или порох, их необходимо добровольно сдать в правоохранительные органы. В соответствии с законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности и после проведения экспертизы получает вознаграждение. К примеру, за добровольно сданный пистолет граждане могут получить 15 тысяч рублей, за огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом – 20 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ