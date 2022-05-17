За приобретение и хранение наркотиков будут судить 37-летнего жителя Башкирии
37-летнего жителя Буздякского района Башкирии обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Отдел дознания МВД по Октябрьскому уже завершил расследование уголовного дела.
Мужчина свою вину признал и в ходе дознания пояснил, что решил навестить своих знакомых в городе Октябрьском, где у него возникло желание употребить наркотики. Выбрав вид наркотического вещества в Интернет-магазине, он произвел оплату через электронный кошелек. Некоторое время спустя, сельчанин получил фото с адресом местонахождения товара. Подозреваемый попросил своего знакомого съездить с ним по делу, не сказав, с какой целью. Прибыв туда, его друг остался ждать у дороги, а тот нашел место тайника и забрал товар. По возвращении к ожидавшему знакомому, они были задержаны сотрудниками полиции.
пресс-служба МВД по РБ
Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим веществом N-метилэфедроном. Его масса составила 0,6 грамма.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до трех лет тюремного заключения.