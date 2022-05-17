В Башкирии экс-начальницу управления образования Нефтекамска осудили за присвоение бюджетных средств

С 2014 по 2018 годы экс-чиновница присвоила денежные премии руководителей образовательных учреждений Нефтекамска на сумму свыше 1,4 млн рублей. Также она способствовала трудоустройству в Управление образования администрации города лица, фактически не выполнявшего трудовую деятельность, для незаконной выплаты ему зарплаты на сумму более 200 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении экс-чиновницы уголовное дело. Верховный Суд Башкортостана признал ее виновной и оштрафовал на 70 тысяч рублей. 555 тысяч рублей, которые были изъяты у нее в ходе следственных мероприятий, обращены в доход государства, сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.