В Башкирии пасынок расправился со своим отчимом

Вчера, 16 мая, в Нуримановском районе Башкирии пасынок расправился со своим отчимом. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.

Трагедия произошло в селе Старобирючево в одном из частных домов. 64-летний мужчина повздорил со своим пьяным пасынком, и в ходе конфликта последний схватил нож и ударил им несчастного в грудь. Хозяин дома скончался на месте происшествия.