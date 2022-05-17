Жительница Уфы сбежала с двумя детьми от мужа-силовика и заявила о домашнем насилии

Уфимка заявила о домашнем насилии и попросила защиты. Она рассказала телеканалу "Вся Уфа" о том, что супруг избивал ее и двух сыновей на протяжении 11 лет.
Женщина неоднократно обращалась в полицию, но уголовное дело не заводили, якобы из-за его положения.
О том, что отец держит в страхе семью, узнал школьный психолог от сына женщины по рисунку семьи. После огласки, муж выгнал жену из дома, она чудом смогла забрать детей и сбежать.
Женщина обратилась в полицию и следственное управление. Она подала на развод и сейчас отстаивает права на детей, так как опасается, что муж увезет их.
Супруг уфимки не стал общаться с журналистами, ответив лишь, что по всем вопросам они могут обращаться в пресс-службу МВД.
В МВД по РБ прокомментировали ситуацию, сообщает ИА «Башинформ».
Фото: Телеканал "Вся Уфа".