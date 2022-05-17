Жительница Уфы сбежала с двумя детьми от мужа-силовика и заявила о домашнем насилии

Уфимка заявила о домашнем насилии и попросила защиты. Она рассказала телеканалу "Вся Уфа" о том, что супруг избивал ее и двух сыновей на протяжении 11 лет.

Фото №1 - Жительница Уфы сбежала с двумя детьми от мужа-силовика и заявила о домашнем насилии

Он угрожал мне убийством, он угрожал убийством моим родственникам. Угрожал, что вывезет детей в другой регион, что я никогда их не увижу. Я в это верила, очень боялась, ничего сделать не могла.

жительница Уфы

Женщина неоднократно обращалась в полицию, но уголовное дело не заводили, якобы из-за его положения.

О том, что отец держит в страхе семью, узнал школьный психолог от сына женщины по рисунку семьи. После огласки, муж выгнал жену из дома, она чудом смогла забрать детей и сбежать.

Женщина обратилась в полицию и следственное управление. Она подала на развод и сейчас отстаивает права на детей, так как опасается, что муж увезет их.

Супруг уфимки не стал общаться с журналистами, ответив лишь, что по всем вопросам они могут обращаться в пресс-службу МВД.

В МВД по РБ прокомментировали ситуацию, сообщает ИА «Башинформ».

Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проведена проверка по жалобе уфимки. В ходе проверки ее доводы не нашли своего подтверждения. Материалы ОРЧ СБ МВД по РБ направлены для принятия решения в территориальное подразделение Следственного комитета России.

пресс-служба МВД по РБ

Фото: Телеканал "Вся Уфа".

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