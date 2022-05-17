Житель Башкирии лишился денег при попытке получения кредитного займа
В отделение полиции Салавата обратился 43-летний мужчина и рассказал, что лишился 36 тысяч рублей в попытке получить кредитный займ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В интернете заявитель наткнулся на рекламу МФО по выдаче денежных займов. Он оставил заявку на сайте и выполнил все условия займодателя.
После выполнения всех условий займодателя, в числе которых и собственноручное написание расписки о получении им 500 тысяч рублей под проценты, салаватец обнаружил, что на его счету находится требуемая сумма. Он попытался перевести деньги на свою банковскую карту, но попытка не увенчалась успехом. В переписке администратор заверила, что необходимо пополнить счет на сумму 5279 рублей – якобы для прохождения аутентификации. Переведя на указанный администратором счет деньги, горожанин обнаружил, что его счет пополнился, однако перевод осуществить снова не удалось. Администратор убедила перевести еще 5279 рублей, затем еще чуть более 10 тысяч рублей. Счет в личном кабинете все время пополнялся, но средства перевести так и не удавалось.
пресс-служба МВД по Башкирии
После перевода 36 тысяч рублей мужчина понял, что его обманули, и поспешил обратиться в полицию. В настоящее время оперативники проводят проверку.