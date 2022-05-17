Житель Башкирии лишился денег при попытке получения кредитного займа

После выполнения всех условий займодателя, в числе которых и собственноручное написание расписки о получении им 500 тысяч рублей под проценты, салаватец обнаружил, что на его счету находится требуемая сумма. Он попытался перевести деньги на свою банковскую карту, но попытка не увенчалась успехом. В переписке администратор заверила, что необходимо пополнить счет на сумму 5279 рублей – якобы для прохождения аутентификации. Переведя на указанный администратором счет деньги, горожанин обнаружил, что его счет пополнился, однако перевод осуществить снова не удалось. Администратор убедила перевести еще 5279 рублей, затем еще чуть более 10 тысяч рублей. Счет в личном кабинете все время пополнялся, но средства перевести так и не удавалось.

пресс-служба МВД по Башкирии