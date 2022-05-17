Радий Хабиров рассказал о перспективах сотрудничества Башкирии и Самаркандской области

Узбекские ковры могут появиться в Башкортостане, а для жителей региона откроют новые туристические маршруты в солнечную республику. Официальная делегация Башкортостана, возглавляемая Радием Хабировым, сегодня во второй половине дня прибыла в Самарканд.

Гостей пригласили на крупнейшее в средней Азии и странах СНГ предприятие по производству ковров и ковровых изделий. Оно начало свою деятельность как небольшая ткацкая фабрика. На сегодняшний день все процессы, начиная от производства нити, заканчивая упаковкой конечной ковровой продукции, осуществляются на самом предприятии. Ковры ткутся на высокотехнологичном бельгийском, немецком и швейцарском оборудовании с использованием высококачественного и экологически чистого сырья и материалов. Делегация Башкортостана осмотрела шоурум с готовой продукцией и оценила качество ковров. Радий Хабиров отметил, что такая продукция будет востребована и в Башкортостане.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о перспективах сотрудничества Башкирии и Самаркандской области

У них есть то, что нам интересно, у нас есть то, что им интересно. Это первое. И второе – объединение усилий инвесторов и хороших условий. Условно говоря, у нас такого производства ковров нет, и к нам они не поставляют. Почему бы им не локализовать производство у нас и через нас не открыть рынок?

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Между Башкортостаном и Узбекистаном налажено сотрудничество в сфере бизнеса, но потенциал полностью ещё не реализован, отметил Радий Хабиров. Сельское хозяйство, наука, образование, туризм как медицинский, так и познавательный. Эти и другие вопросы взаимодействия делегация Башкортостана обсудила во время встречи с хокимиатом Самаркандской области. По словам хокима Эркинжона Турдимова, регион готов принять гостей из Башкортостана и познакомить туристов с жемчужиной востока.

Фото №2 - Радий Хабиров рассказал о перспективах сотрудничества Башкирии и Самаркандской области

Я твердо убежден, что потенциал для экономического сотрудничества между Самаркандской областью и Башкортостаном значительно выше того, что сейчас есть, поэтому нужно этот вопрос прорабатывать. Самарканд – город с ярким историческим наследием, архитектурой и так далее, но в то же время это мощнейший регион Узбекистана, где развито машиностроение, сельское хозяйство, поэтому это точка соприкосновения. Об этом мы сегодня говорили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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