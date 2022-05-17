Радий Хабиров рассказал о перспективах сотрудничества Башкирии и Самаркандской области

Узбекские ковры могут появиться в Башкортостане, а для жителей региона откроют новые туристические маршруты в солнечную республику. Официальная делегация Башкортостана, возглавляемая Радием Хабировым, сегодня во второй половине дня прибыла в Самарканд.
Гостей пригласили на крупнейшее в средней Азии и странах СНГ предприятие по производству ковров и ковровых изделий. Оно начало свою деятельность как небольшая ткацкая фабрика. На сегодняшний день все процессы, начиная от производства нити, заканчивая упаковкой конечной ковровой продукции, осуществляются на самом предприятии. Ковры ткутся на высокотехнологичном бельгийском, немецком и швейцарском оборудовании с использованием высококачественного и экологически чистого сырья и материалов. Делегация Башкортостана осмотрела шоурум с готовой продукцией и оценила качество ковров. Радий Хабиров отметил, что такая продукция будет востребована и в Башкортостане.
Между Башкортостаном и Узбекистаном налажено сотрудничество в сфере бизнеса, но потенциал полностью ещё не реализован, отметил Радий Хабиров. Сельское хозяйство, наука, образование, туризм как медицинский, так и познавательный. Эти и другие вопросы взаимодействия делегация Башкортостана обсудила во время встречи с хокимиатом Самаркандской области. По словам хокима Эркинжона Турдимова, регион готов принять гостей из Башкортостана и познакомить туристов с жемчужиной востока.