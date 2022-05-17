Радий Хабиров рассказал о перспективах сотрудничества Башкирии и Самаркандской области

У них есть то, что нам интересно, у нас есть то, что им интересно. Это первое. И второе – объединение усилий инвесторов и хороших условий. Условно говоря, у нас такого производства ковров нет, и к нам они не поставляют. Почему бы им не локализовать производство у нас и через нас не открыть рынок?

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан