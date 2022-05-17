В Октябрьском жители и медики обеспокоены закрытием инфекционного отделения больницы

В Октябрьском закрыли единственное на весь город инфекционное отделение больницы. Теперь пациентов будут возить в соседние Туймазы, где открылся клинико-диагностический центр. Однако не все оказались рады таким изменениям. У старого здания больницы прошло собрание, на котором персонал и активисты из числа местных жителей пообщались с руководством медучреждения.
Теперь в палатах ни одного пациента, последнего выписали неделю назад. В помещениях постепенно сворачивают койки и убирают постельные принадлежности. С 14 мая медучреждение официально не работает. Два месяца назад всем сотрудникам разослали уведомления о предстоящем закрытии.
Причиной оптимизации стало открытие нового клинико-диагностического центра в соседнем городе Туймазы. Отныне всех пациентов с инфекционными заболеваниями будут везти туда. В медучреждении предлагали работу и для сотрудников Октябрьской больницы, однако такой вариант устроил не всех.
Новый инфекционный центр начал принимать пациентов буквально неделю назад. В общей сложности он обслуживает 7 районов и 2 близлежащих города. Из Октябрьского до него примерно 25 километров – около 30-40 минут на машине. Это расстояние и вызывает обеспокоенность как жителей, так и медиков.
Некоторые согласились на такие условия. Тем, кто отказался работать в новом медучреждении, предложили переучиться, чтобы сменить профиль для работы в поликлиниках. Медики снова против, ведь кто-то из них проработал в инфекционном отделении более 30 лет.
Октябрьский является пятым по численности населения городом республики, в котором проживают 114 тысяч человек. Местные жители переживают, что после оптимизации пострадает качество оказания медицинской помощи.
Между тем руководство больницы не разделяет всеобщей обеспокоенности. Инфекционное отделение в обычном режиме работы принимало не больше 20 пациентов. Да и во время пандемия боксы больше выполняли роль обсерваторов, в то время как лечили пациентов с коронавирусом совсем в другом корпусе. Здание 50-х годов постройки уже морально устарело. Новый центр куда оснащеннее, да и условия для больных гораздо лучше. Ну а вопросы маршрутизации уже давно продуманы.
Содержать небольшое отделение при наличии целой больницы нецелесообразно, считают в Минздраве. Что касается транспорта, то доехать до Туймазинской клиники можно и автобусом: вначале – межмуниципальным до автовокзала, а затем – на городском, напрямую до клиники. Госпиталь рассчитан не только на прием ковидников, но и на пациентов с другими инфекциями. К слову, изначально власти рассматривали возможность построить его именно в Октябрьском, однако ввиду особенностей местности не нашли там подходящей площадки.