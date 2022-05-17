В Октябрьском жители и медики обеспокоены закрытием инфекционного отделения больницы

В Октябрьском закрыли единственное на весь город инфекционное отделение больницы. Теперь пациентов будут возить в соседние Туймазы, где открылся клинико-диагностический центр. Однако не все оказались рады таким изменениям. У старого здания больницы прошло собрание, на котором персонал и активисты из числа местных жителей пообщались с руководством медучреждения.

Теперь в палатах ни одного пациента, последнего выписали неделю назад. В помещениях постепенно сворачивают койки и убирают постельные принадлежности. С 14 мая медучреждение официально не работает. Два месяца назад всем сотрудникам разослали уведомления о предстоящем закрытии.

Я хоть чуть-чуть поработала, мне жалко девочек – 26 лет, и остались на улице бесхозными. Очень обидно. Римма Ахметова, санитарка инфекционного отделения

Причиной оптимизации стало открытие нового клинико-диагностического центра в соседнем городе Туймазы. Отныне всех пациентов с инфекционными заболеваниями будут везти туда. В медучреждении предлагали работу и для сотрудников Октябрьской больницы, однако такой вариант устроил не всех.

Новый инфекционный центр начал принимать пациентов буквально неделю назад. В общей сложности он обслуживает 7 районов и 2 близлежащих города. Из Октябрьского до него примерно 25 километров – около 30-40 минут на машине. Это расстояние и вызывает обеспокоенность как жителей, так и медиков.

Мы съездили туда, посмотрели. Дорога занимает около 40 минут. Мы посчитали по деньгам: у нас около 8 тысяч в месяц уйдет на бензин. Зарплату обещали 22 тысячи. При всем желании мы жить на эти деньги не сможем. Поэтому мы отказались. Я получала примерно столько же. Но рядом с домом – 5 минут езды до дома, поэтому нас все устраивало. Ирина Солдатенко, старшая медсестра инфекционного отделения

Некоторые согласились на такие условия. Тем, кто отказался работать в новом медучреждении, предложили переучиться, чтобы сменить профиль для работы в поликлиниках. Медики снова против, ведь кто-то из них проработал в инфекционном отделении более 30 лет.

В поликлинике другая работа, там больше документация, а здесь работа с людьми. Зарплата будет, естественно, ниже, потому что здесь у нас была она с ночными дежурствами, с ночными ставками, а там зарплата будет на порядок ниже. Юлия Клочко, медсестра инфекционного отделения

Октябрьский является пятым по численности населения городом республики, в котором проживают 114 тысяч человек. Местные жители переживают, что после оптимизации пострадает качество оказания медицинской помощи.

Между тем руководство больницы не разделяет всеобщей обеспокоенности. Инфекционное отделение в обычном режиме работы принимало не больше 20 пациентов. Да и во время пандемия боксы больше выполняли роль обсерваторов, в то время как лечили пациентов с коронавирусом совсем в другом корпусе. Здание 50-х годов постройки уже морально устарело. Новый центр куда оснащеннее, да и условия для больных гораздо лучше. Ну а вопросы маршрутизации уже давно продуманы.