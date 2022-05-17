В Уфе обманутые дольщики получили квартиры на компенсационной территории

На шесть обманутых дольщиков в Уфе стало меньше. До конца года это число должно вырасти как минимум до 24. Люди, которые многие годы ждали свои купленные квадратные метры, наконец получили ключи от квартир. Новый застройщик получил компенсационную территорию и отдаёт жильё тем, кто, возможно, уже потерял надежду на справедливость.

Едва ли не наперегонки супруги спешат увидеть квартиру, о которой мечтали 17 лет. В 2005 году по переуступке взяли жильё. На момент оформления договора не было даже котлована.

Вы представляете, 17 лет ждали квартиру, и какие у нас сейчас эмоции? От счастья пустота внутри. Наконец-то справедливость восторжествовала. Станислав Кузнецов

До конца года ключи от долгожданных квартир могут получить всего 24 человека. Это обманутые участники долевого строительства компаний: «Капитал-Хаус», «Спектр», «Диал», «Регион-Сервис», «Дина-Трейд», «Артемида» и «СтройПроектЦентр». Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключили республиканский Минстрой и Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой».

Передавать квартиры будем в три этапа. Исполним договор в течение 4 месяцев. Практически готовые квартиры отдаём. Филюс Ишбулатов, генеральный директор инвестиционно-строительной компании