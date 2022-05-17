В Уфе обманутые дольщики получили квартиры на компенсационной территории

На шесть обманутых дольщиков в Уфе стало меньше. До конца года это число должно вырасти как минимум до 24. Люди, которые многие годы ждали свои купленные квадратные метры, наконец получили ключи от квартир. Новый застройщик получил компенсационную территорию и отдаёт жильё тем, кто, возможно, уже потерял надежду на справедливость.
Едва ли не наперегонки супруги спешат увидеть квартиру, о которой мечтали 17 лет. В 2005 году по переуступке взяли жильё. На момент оформления договора не было даже котлована.
До конца года ключи от долгожданных квартир могут получить всего 24 человека. Это обманутые участники долевого строительства компаний: «Капитал-Хаус», «Спектр», «Диал», «Регион-Сервис», «Дина-Трейд», «Артемида» и «СтройПроектЦентр». Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключили республиканский Минстрой и Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой».
По соглашению квартиры должны быть той же площади или больше. В общей сложности на 24 семьи вышел 971 квадратный метр. Столько отдаст новый застройщик до конца года. Взамен, к слову, получает не только компенсационную территорию, но ещё и безмерную благодарность настрадавшихся людей.