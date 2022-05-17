Проект благоустройства центральной площади Ишимбая отправят на всероссийский конкурс

У нас парк для разных возрастов, он будет более грамотно зонирован. Также появятся точки общепита, проката. Мы предполагаем, что парк будет эксплуатироваться круглогодично, а не как сейчас – в основном летом. Предполагаем, что у нас появится больше точек для того, чтобы проводить мероприятия, поэтому мы обновляем зону для проведения мероприятий, делаем ее более локальной. У нас появляется сцена, танцплощадка.

Эльмира Низамова, эксперт градостроительства Института развития городов Республики Башкортостан