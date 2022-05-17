Проект благоустройства центральной площади Ишимбая отправят на всероссийский конкурс

Институт развития городов Башкортостана готовит заявку для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях с проектом по благоустройству центральной площади Ишимбая. Опрошены местные жители, которые высказали свои пожелания.

Здесь планируется создать скейт-площадку, детскую и спортивную зоны, а также место для тихого отдыха вблизи фонтана. Скульптуры также обновят.

У нас парк для разных возрастов, он будет более грамотно зонирован. Также появятся точки общепита, проката. Мы предполагаем, что парк будет эксплуатироваться круглогодично, а не как сейчас – в основном летом. Предполагаем, что у нас появится больше точек для того, чтобы проводить мероприятия, поэтому мы обновляем зону для проведения мероприятий, делаем ее более локальной. У нас появляется сцена, танцплощадка.  

Эльмира Низамова, эксперт градостроительства Института развития городов Республики Башкортостан
Фото №1 - Проект благоустройства центральной площади Ишимбая отправят на всероссийский конкурс

Документы для участия в конкурсе отправят до конца мая. Есть шанс получить из федерального бюджета грант в размере около 80 млн рублей. Результаты конкурса объявят в конце лета.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии