Проект благоустройства центральной площади Ишимбая отправят на всероссийский конкурс

Институт развития городов Башкортостана готовит заявку для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях с проектом по благоустройству центральной площади Ишимбая. Опрошены местные жители, которые высказали свои пожелания.
Здесь планируется создать скейт-площадку, детскую и спортивную зоны, а также место для тихого отдыха вблизи фонтана. Скульптуры также обновят.
Документы для участия в конкурсе отправят до конца мая. Есть шанс получить из федерального бюджета грант в размере около 80 млн рублей. Результаты конкурса объявят в конце лета.