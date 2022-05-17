В Уфе стартовало первенство России по спорту слепых в дисциплине «лёгкая атлетика»

В течение трёх дней более 120 спортсменов из 19 регионов России будут определять сильнейших в традиционной программе соревнований. Атлеты будут бежать на 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, толкать ядро, а также метать диск и копьё.

Мы не ставим целью показывать высокие спортивные результаты, а хотим привлечь как можно больше молодых спортсменов, чтобы с перспективой отобрать или посмотреть, кого готовить в сборную РФ. Пётр Буйлов, старший тренер спортивной сборной команды ПКР по лёгкой атлетике спорта слепых

Некоторые спортсмены участвуют сразу в нескольких дисциплинах турнира. Сегодня на первенстве России прошли соревнования по толканию ядра, а также забеги на сто метров. Полностью слепые спортсмены бежали вместе с лидером – человеком, который привязан к руке спортсмена верёвкой и помогает ориентироваться атлету на дистанции.

Кристина Халиуллина, участница соревнований /Республика Татарстан/

Лидер на самом деле очень важная роль. Во-первых, он контролирует препятствия, помогает избежать опасностей, столкновений, лидер во время соревнований подсказывает, когда будет 50 метров и финиш.

Ольга Дроздова, участница соревнований /Свердловская область/