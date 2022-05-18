В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний Артур Саитов из Башкирии

25-летний Артур Саитов из Шаранского района Башкортостана погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава администрации района Фидан Ишемгулов.
Погибший родился в деревне Новотумбагушево. После окончания школы поступил учиться в Рязанское высшее десантное командное училище. В 2017 году проходил службу в 30-ой отдельной мотострелковой бригаде на должности старшего техника второй мотострелковой роты первого мотострелкового батальона. Принимал участие в спецоперации с 11 марта.
Прощание с погибшим военным состоится в четверг, 19 мая, на площади перед сельским ДК села Старотумбагушево.
Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким Артура Саитова