В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний Артур Саитов из Башкирии

25-летний Артур Саитов из Шаранского района Башкортостана погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава администрации района Фидан Ишемгулов.

Фото №1 - В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний Артур Саитов из Башкирии

С глубочайшим прискорбием сообщаю, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Саитов Артур Витальевич.

Фидан Ишемгулов, глава Шаранского района

Погибший родился в деревне Новотумбагушево. После окончания школы поступил учиться в Рязанское высшее десантное командное училище. В 2017 году проходил службу в 30-ой отдельной мотострелковой бригаде на должности старшего техника второй мотострелковой роты первого мотострелкового батальона. Принимал участие в спецоперации с 11 марта.

Никакими словами не передать боль и горечь этой невосполнимой утраты. Выражаю искренние соболезнования родителям - Виталию Александровичу, Фаиме Гумеровне, сестре Айгуль, всем родным и близким. Вечная слава и светлая память герою.

Фидан Ишемгулов, глава Шаранского района

Прощание с погибшим военным состоится в четверг, 19 мая, на площади перед сельским ДК села Старотумбагушево.

Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким Артура Саитова

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