В Башкирии осудили организатора ОПГ, похитившей имущество на 1,8 млн рублей

В суде установлено, что подсудимый разработал план похищения аккумуляторных батарей подстанций сотовой связи и электрических сетей и вовлек в свою преступную деятельность троих знакомых. В период с мая по октябрь 2020 года злоумышленник и его сообщники похитили более 30 аккумуляторов на территории городов Кумертау, Салават, Мелеузовского, Куюргазинского, Кугарчинского, Стерлитамакского, Фёдоровского районов и Оренбургской области.

пресс-служба прокуратуры Кумертау