В Башкирии осудили организатора ОПГ, похитившей имущество на 1,8 млн рублей
В Кумертау суд вынес приговор 32-летнему организатору ОПГ за кражу и покушение на кражу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
В суде установлено, что подсудимый разработал план похищения аккумуляторных батарей подстанций сотовой связи и электрических сетей и вовлек в свою преступную деятельность троих знакомых. В период с мая по октябрь 2020 года злоумышленник и его сообщники похитили более 30 аккумуляторов на территории городов Кумертау, Салават, Мелеузовского, Куюргазинского, Кугарчинского, Стерлитамакского, Фёдоровского районов и Оренбургской области.
пресс-служба прокуратуры Кумертау
Украденное мужчины сдавали в пункты приема металлолома. Всего они "заработали" более 1.8 млн рублей. Денежные средства мужчины потратили на личные нужды.
Свою вину подсудимый признал полностью. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Материалы в отношении его подельников выделены в отдельное производство.