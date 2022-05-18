Уроженец Челябинской области отправился на 9 лет в тюрьму за нападение на салон сотовой связи в Уфе

В башкирской столице суд вынес приговор ранее судимому уроженцу Челябинской области. Его признали виновным в разбойном нападении на салон сотовой связи, рассказали в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 6 июля прошлого года. Осужденный зашел в салон сотовой связи и попросил показать телефон. Когда продавец открыл витрину, злоумышленник схватил его сзади за шею, приставил кухонный нож и потребовал, чтобы он лег на пол лицом вниз, после чего забрал телефон и скрылся с места преступления.