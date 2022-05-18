В Башкирии автомобиль KIA Rio прижал женщину к столбу

В Дуванском районе Башкирии автомобиль KIA Rio прижал женщину к столбу. Инцидент произошел в селе Месягутово на улице Больничной. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

По предварительным данным, 53-летняя автоледи заглушила двигатель и покинула салон. Она забыла поставить автомобиль на ручной тормоз, и он покатился в ее сторону. При попытке остановить машину водителя зажало между столбом и транспортным средством.