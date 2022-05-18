Жительница Башкирии не захотела выплачивать кредит и подстроила кражу 280 тысяч рублей

В Аскинском районе за заведомо ложный донос о краже денег будут судить местную жительницу. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

В марте текущего года обвиняемая оформила кредит на сумму почти 300 тысяч рублей рублей. Спустя неделю она обратилась в полицию и заявила о краже 280 тысяч рублей из ее сумки в Уфе.