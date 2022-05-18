В одной из больниц Башкирии появился новый рентгеновский комплекс

Аппарат позволяет легко и быстро получать диагностические изображения высокого качества для более детального рассмотрения снимка изображение можно увеличивать. Снимки хранятся в электронном виде. Это удобно врачу для сравнения в динамике. После сканирования снимки отображаются на мониторе рентген-лаборанта и врача. Оборудование характеризуется безопасностью, низкой лучевой нагрузкой и снабжено современным программным обеспечением для анализа результатов исследования.

Наиль Абдуллин, главврач Мраковской ЦРБ