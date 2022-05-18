В одной из больниц Башкирии появился новый рентгеновский комплекс

В Кугарчинском районе Башкирии в Юмагузинской участковой больнице установили современный рентгеновский комплекс «Диаком». Он был получен в ходе реализации программы «Модернизация первичного звена».

Фото №1 - В одной из больниц Башкирии появился новый рентгеновский комплекс

Из особенностей комплекса можно выделить получение полноформатных изображений высокого качества, исследования с применением рентгеноконтрастных веществ, получение и запись рентгеноскопических исследований.

Перед установкой оборудования в помещении провели капремонт за счет средств из бюджета Башкирии. Также для доступности оказания медицинской помощи был перенесен кабинета со второго этажа на первый, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Аппарат позволяет легко и быстро получать диагностические изображения высокого качества для более детального рассмотрения снимка изображение можно увеличивать. Снимки хранятся в электронном виде. Это удобно врачу для сравнения в динамике. После сканирования снимки отображаются на мониторе рентген-лаборанта и врача. Оборудование характеризуется безопасностью, низкой лучевой нагрузкой и снабжено современным программным обеспечением для анализа результатов исследования.

Наиль Абдуллин, главврач Мраковской ЦРБ

Фото: Минздрав РБ.

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