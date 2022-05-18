В одной из больниц Башкирии появился новый рентгеновский комплекс

В Кугарчинском районе Башкирии в Юмагузинской участковой больнице установили современный рентгеновский комплекс «Диаком». Он был получен в ходе реализации программы «Модернизация первичного звена».
Из особенностей комплекса можно выделить получение полноформатных изображений высокого качества, исследования с применением рентгеноконтрастных веществ, получение и запись рентгеноскопических исследований.
Перед установкой оборудования в помещении провели капремонт за счет средств из бюджета Башкирии. Также для доступности оказания медицинской помощи был перенесен кабинета со второго этажа на первый, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.
Фото: Минздрав РБ.