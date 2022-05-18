Жителю Башкирии, обвиняемому в серии краж и угоне автомобиля, заменили условный срок на реальный

Прокуратура добилась отмены условного осуждения жителя Стерлитамака, обвиняемому в серии краж и неправомерном завладении автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С августа по ноябрь прошлого года обвиняемый, который ранее уже был судим, украл продукты питания, бытовую химию и телевизор на сумму свыше 47 тысяч рублей. Кроме того, он угнал у своего родственника машину и поехал кататься по городу.
Прокуратура не согласилась с наказанием о обжаловала приговор. Верховный суд РБ признал доводы гособвинителя обоснованными и приговорил мужчину к отбыванию наказания в колонии строгого режима.