Жителю Башкирии, обвиняемому в серии краж и угоне автомобиля, заменили условный срок на реальный

Прокуратура добилась отмены условного осуждения жителя Стерлитамака, обвиняемому в серии краж и неправомерном завладении автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее суд первой инстанции признал жителя г. Стерлитамак виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и назначил наказание в виде 2-х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

С августа по ноябрь прошлого года обвиняемый, который ранее уже был судим, украл продукты питания, бытовую химию и телевизор на сумму свыше 47 тысяч рублей. Кроме того, он угнал у своего родственника машину и поехал кататься по городу.