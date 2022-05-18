В Уфе строится самый большой общеобразовательный центр в Башкирии

В Уфе ведется строительство самого большого общеобразовательного центра №51 в республике. С ходом строительства ознакомился мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев. Он осмотрел будущие актовый и спортивные залы, классы и коридоры школы. Сити-менеджер поручил усилить темпы и соблюдать график, сообщили в пресс-службе мэрии.
Здание образовательного центра на 1650 учебных мест состоит из пяти блоков: трехэтажный корпус начальных классов, спортивный зал и столовая на 499 мест. Также здесь расположены актовый зал и библиотека. Основной корпус соединяется со спортивными помещениями. На территории центра будет спортивная зона, оборудованная беговыми дорожками, гимнастические площадки, мини-футбольные поля, площадки для волейбола и баскетбола, прыжков в высоту и длину, столы для настольного тенниса.
Кроме спортивного блока и школы, в образовательном центре будет находиться детский сад на 345 мест. Открытие учебного заведения запланировано на первое сентября 2022 года.