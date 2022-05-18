Между Самаркандом и Уфой могут появиться прямые авиарейсы

Республика Башкортостан давно имеет с Узбекистаном тесные отношения. Как сказал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов в ходе встречи с Радием Хабировым, у наших народов много общих ценностей.

Фото №1 - Между Самаркандом и Уфой могут появиться прямые авиарейсы

Считаю перспективным дальнейшее сотрудничество в сфере промышленности и сельского хозяйства, образования, науки, культуры и туризма. И сегодняшняя встреча – это важный шаг в укреплении межрегионального взаимодействия. В ближайшее время делегация Самаркандской области планирует посетить Башкортостан с ответным визитом.

Эркинжон Турдимов, хоким Самаркандской области

У России и Узбекистана существует огромный потенциал взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. При этом очевидно, что Самарканд, являясь частью большой страны, все же выделяется благодаря историческому наследию и современному потенциалу. Поэтому мы заинтересованы в развитии сотрудничества по широкому спектру направлений. Наша задача – открыть ворота в Узбекистан для нашей республики. Уверен, что узбекские предприниматели и туристы также смогут найти в Башкортостане точки притяжения своих интересов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В ходе встречи обсуждались перспективы открытия прямых рейсов из Уфы в Самарканд, а также возможности сотрудничества в туризме, образовании и сельском хозяйстве. Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирии интересен опыт Самаркандской области в работе с инвесторами, поддержке предпринимательства, строительстве, а также укреплении связей между научными учреждениями.

В конце XIV века, в последнее десятилетие правления Тамерлана его ставка находилась на современной территории Чишминского района Башкортостана. Мы хотели бы направить в Узбекистан наших специалистов-археологов для обмена опытом и подготовки исследований по этой тематике.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Пресс-служба Главы РБ.

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