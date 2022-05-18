Между Самаркандом и Уфой могут появиться прямые авиарейсы

У России и Узбекистана существует огромный потенциал взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. При этом очевидно, что Самарканд, являясь частью большой страны, все же выделяется благодаря историческому наследию и современному потенциалу. Поэтому мы заинтересованы в развитии сотрудничества по широкому спектру направлений. Наша задача – открыть ворота в Узбекистан для нашей республики. Уверен, что узбекские предприниматели и туристы также смогут найти в Башкортостане точки притяжения своих интересов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии