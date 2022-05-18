Между Самаркандом и Уфой могут появиться прямые авиарейсы

Республика Башкортостан давно имеет с Узбекистаном тесные отношения. Как сказал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов в ходе встречи с Радием Хабировым, у наших народов много общих ценностей.
В ходе встречи обсуждались перспективы открытия прямых рейсов из Уфы в Самарканд, а также возможности сотрудничества в туризме, образовании и сельском хозяйстве. Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирии интересен опыт Самаркандской области в работе с инвесторами, поддержке предпринимательства, строительстве, а также укреплении связей между научными учреждениями.
Фото: Пресс-служба Главы РБ.