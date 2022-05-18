В Уфе в подъезде дома нашли тело 42-летнего мужчины

В подъезде дома по улице Бикбая нашли тело 42-летнего мужчины. Сначала его в бессознательном состоянии увидел прохожий. Мужчина вызвал скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть неизвестного.

На теле несчастного были обнаружены следы побоев и диагностирована травма головы. Известно, что мужчина перед смертью находился в состоянии алкогольного опьянения. Соседи не слышали звуков борьбы и драки в подъезде. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить.