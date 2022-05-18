Стал известен самый востребованный предмет на ЕГЭ и ОГЭ в Башкирии

Сегодня, 18 мая, в Башкирии начались выпускные госэкзамены для учеников девятых классов. Начальник отдела государственной итоговой аттестации минобра республики Айгуль Байрамгулова рассказала, какой предмет по ОГЭ и ЕГЭ стал самым популярным среди выпускников в этом году.