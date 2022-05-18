Стал известен самый востребованный предмет на ЕГЭ и ОГЭ в Башкирии

Сегодня, 18 мая, в Башкирии начались выпускные госэкзамены для учеников девятых классов. Начальник отдела государственной итоговой аттестации минобра республики Айгуль Байрамгулова рассказала, какой предмет по ОГЭ и ЕГЭ стал самым популярным среди выпускников в этом году.
Статистикой представитель министерства поделилась в прямом эфире программы «Салям» из ЦУРа Башкирии. Известно, что 52% учащихся выбрали для сдачи математику профильного уровня.
Наиболее продолжительный экзамен длится 3 часа 50 минут, а самый короткий, по устной части иностранного языка — 17 минут.