Жительница Башкирии нашла в квартире родственника окровавленного мужчину

В полицию Белебеевского района обратилась 50-летняя местная жительница. Она сообщила, что нашла в доме её родственника мужчину в крови. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь.
Выяснилось, что 48-летний родственник заявительницы решил построить летнюю кухню. Он пригласил 58-летнего мастера-каменщика к себе домой. После осмотра территории добродушный хозяин пригласил мастера выпить. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома жестоко избил гостя.
Мужчина, истекая кровью, остался лежать на диване. Врачи направили пострадавшего в реанимацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.