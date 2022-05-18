Жительница Башкирии нашла в квартире родственника окровавленного мужчину

В полицию Белебеевского района обратилась 50-летняя местная жительница. Она сообщила, что нашла в доме её родственника мужчину в крови. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь.

Выяснилось, что 48-летний родственник заявительницы решил построить летнюю кухню. Он пригласил 58-летнего мастера-каменщика к себе домой. После осмотра территории добродушный хозяин пригласил мастера выпить. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома жестоко избил гостя.