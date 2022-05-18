В Башкирии состоялись первые матчи республиканского чемпионата по футболу

В субботу состоится едва ли не самый важный матч «Уфы» в Казани с местным «Рубином», где решится вопрос о сохранении прописки футбольного клуба республики в Российской Премьер-лиге. Между тем Республиканский футбольный сезон начался. Состоялись матчи первого тура чемпионата Башкортостана.

В этом сезоне в нём принимает участие десять команд. Среди них – нефтекамское «Торпедо», которое вернулось в элиту башкирского футбола спустя несколько лет, а также два новичка чемпионата: «Вся Уфа – Беркут» и дубль жуковского «Старта».