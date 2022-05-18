Менеджмент «Салавата Юлаева» ведет работу по усилению команды

Уфимский менеджмент «Салавата Юлаева» ищет легионеров на трансферном рынке, но с Североамериканского континента. На сегодняшний день практически полностью сформирован тренерский штаб команды. вместе с наставниками ведется работа по усилению состава уфимцев.

Есть вопросы по формированию вратарской линии. С клубом подписал контракт на один сезон Илья Ежов. Но в «Салавате» не скрывают, что ищут еще как минимум одного голкипера. Ранее стало известно, что состав юлаевцев пополнили форварды Станислав Бочаров и Евгений Тимкин. Также в клубе появится еще пара нападающих.