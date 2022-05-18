В Уфе показали тренировку команды по регби

Команда из Белорецкого района выиграла детский республиканский турнир по регби. Теперь им предстоит отправиться на соревнования в Москву, они пройдут в июне. Уфимцы пока вторые в регионе, поэтому состязания российского уровня пропустят. Но ребята не отчаиваются и продолжают активно тренироваться.
Так юные регбисты отрабатывают лифт. Коридор – стандартное положение в этой игре. По сути, это ввод мяча. На тренировках важно уделить внимание всем аспектам игры. С переходом на летний режим занятий стали больше работать с мячом, чтобы минимизировать потери.
Разобраться с правилами помогает тренер. Андрей Мишанин – двукратный чемпион страны по регби. Он побеждал в чемпионатах высшей и федеральной лиги. Специалист приехал из Пензы полтора года назад, тут же стал развивать этот спорт в столице республики. Сначала у него занимались всего пять воспитанников. Сейчас ребят наберется на две команды.
Главная задача в регби – занести мяч в зачетную зону соперника. Беспрепятственно бежать игроку вряд ли позволят – приходится играть в пас. Причем отдавать мяч можно только назад.
И здесь пригодятся разные спортивные навыки. К примеру, в сборной России по регби играют бывшие борцы, легкоатлеты и даже бобслеисты. А потому в команду набирают ребят любого телосложения, веса и роста. Работа на поле ему найдется точно.
В Уфе работают несколько детских школ по регби. Также три отделения есть в Белорецком районе. В сезоне эти команды встречаются друг с другом на соревнованиях республиканского уровня. Также башкирские спортсмены пробуют свои силы в турнирах против представителей других регионов страны.