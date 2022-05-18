В Уфе прошли соревнования по художественной гимнастике «Башкирская красавица»

В Уфе прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Башкирская красавица». В них приняли участие более 400 участниц из восьми субъектов России.

За каждым коротким выступлением юных гимнасток огромный труд в течение месяцев подготовки на само выступление выделяется чуть больше минуты. За этот время нужно продемонстрировать владение не только телом, но и различными предметами, к каждому из которых нужен индивидуальный подход.

Мой любимый предмет – булавы. Они у меня очень хорошо получаются. Сами по себе они очень красивые. Самира Исламова, участница соревнований «Башкирская красавица»

Красоту и грацию юных гимнасток из разных регионов страны уфимцы могли оценить в течение трех дней. «Башкирская красавица» – это первые в истории Башкортостана всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Уровень конкуренции получился очень высоким. В программу вошли как индивидуальные состязания, так и групповые упражнения.

Соревнования проходят в течение трех дней. К этим соревнованиям тренер выбирает самых лучших гимнасток. Чтобы они могли проявить себя на этой большой сцене. Оксана Бикбулатова, председатель Федерации художественной гимнастики Республики Башкортостан

Соревнования «Башкирская красавица» собрали большую бригаду арбитров из разных городов. Главным стала Ирина Филатова из Пензы, судья международной категории. Ведь одно из главных в соревнованиях по художественной гимнастике – объективная оценка.

Это достаточно сложный процесс, потому что соревнования идут с самого утра до позднего вечера. Мы вынуждены судить каждую девочку, одну девочку судит 12 судей. Судейство напряженное, конкуренция сильная. Но мы стараемся. Земфира Муратова, главный секретарь соревнований «Башкирская красавица»