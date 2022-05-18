В Уфе прошли соревнования по художественной гимнастике «Башкирская красавица»

В Уфе прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Башкирская красавица». В них приняли участие более 400 участниц из восьми субъектов России.
За каждым коротким выступлением юных гимнасток огромный труд в течение месяцев подготовки на само выступление выделяется чуть больше минуты. За этот время нужно продемонстрировать владение не только телом, но и различными предметами, к каждому из которых нужен индивидуальный подход.
Красоту и грацию юных гимнасток из разных регионов страны уфимцы могли оценить в течение трех дней. «Башкирская красавица» – это первые в истории Башкортостана всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Уровень конкуренции получился очень высоким. В программу вошли как индивидуальные состязания, так и групповые упражнения.
Соревнования «Башкирская красавица» собрали большую бригаду арбитров из разных городов. Главным стала Ирина Филатова из Пензы, судья международной категории. Ведь одно из главных в соревнованиях по художественной гимнастике – объективная оценка.
После успешного проведения соревнований «Башкирская красавица» руководство Башкирской федерации художественной гимнастики испытывает оптимизм по поводу будущего турнира. Соревнования в перспективе могут стать международными.