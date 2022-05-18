В Башкирии рабочего убило током в электрической дуге

Мужчина был начальником участка по производству работ и укладке тротуарной плитки. Он допустил рабочего к погрузочно-разгрузочным работам около линии электропередач, осознавая существующую опасность. Мужчину назначили выполнять работу стропальщика, хотя соответствующего обучения он не проходил.

Во время работы сотрудника ударило током – он был без средств индивидуальной защиты. От полученных травм мужчина скончался. Обвиняемый полностью признал свою вину и был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Также ему 1 год нельзя занимать должность, связанную с обеспечением охраны труда.