В Башкирии мошенники сняли со счета своей жертвы 8 тысяч рублей

В полицию Нефтекамска поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила о мошенничестве.

Фото №1 - В Башкирии мошенники сняли со счета своей жертвы 8 тысяч рублей

Как рассказала потерпевшая, она искала вакансии на популярном сайте. В это время на женщину вышли мошенники и для оформления порекомендовали пройти по ссылке. Потерпевшая загрузила ссылку и не заметила, что на телефон установилось опасное приложение, которое дает доступ к сервисам.

Злоумышленники удаленно сняли со счета гражданки 8 тысяч рублей. После этого преступники признались своей жертве в том, что обманули ее и посоветовали заблокировать счета. Возбуждено уголовное дело.

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