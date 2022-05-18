В Башкирии мошенники сняли со счета своей жертвы 8 тысяч рублей

Как рассказала потерпевшая, она искала вакансии на популярном сайте. В это время на женщину вышли мошенники и для оформления порекомендовали пройти по ссылке. Потерпевшая загрузила ссылку и не заметила, что на телефон установилось опасное приложение, которое дает доступ к сервисам.