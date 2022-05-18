В Башкирии мошенники сняли со счета своей жертвы 8 тысяч рублей

В полицию Нефтекамска поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила о мошенничестве.
Как рассказала потерпевшая, она искала вакансии на популярном сайте. В это время на женщину вышли мошенники и для оформления порекомендовали пройти по ссылке. Потерпевшая загрузила ссылку и не заметила, что на телефон установилось опасное приложение, которое дает доступ к сервисам.
Злоумышленники удаленно сняли со счета гражданки 8 тысяч рублей. После этого преступники признались своей жертве в том, что обманули ее и посоветовали заблокировать счета. Возбуждено уголовное дело.