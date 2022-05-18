В Башкирии по горячим следам полиция задержала воров-домушников

В Башкирии сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу из частного дома. В ходе оперативно розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых.

В ходе следствия выяснилось, что четверо мужчин заранее запланировали проникновение в один из домов города Кумертау. Дождавшись, когда хозяева покинут дом, они проникли внутрь и похитили ценные вещи.

Подозреваемыми в краже являются уроженцы Дагестана, Краснодарского края, Саратовской области и города Стерлитамака. Перед кражей мужчины сняли квартиру в Стерлитамаке и купили подержанный неприметный автомобиль. При обыске у преступников были обнаружены приспособления для вскрытия запирающих устройств, отвертки, ножи, а также часть похищенного имущества.