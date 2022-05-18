Соглашения на 200 млн долларов: итоги визита делегации Башкортостана в Узбекистан

Завершился визит официальной делегации Башкортостана в Республику Узбекистан. Радий Хабиров отметил важность укрепления двухсторонних отношений между регионами в социально-экономической сфере. Подписанные соглашения о сотрудничестве и меморандумы о партнёрстве в различных отраслях со временем дадут положительный эффект для обеих сторон.

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои является литературной жемчужиной республики. Фонд насчитывает более 7,5 миллионов книг, журналов, газет, атласов и грампластинок. Есть стеллажи и с башкирской литературой.

Башкирский уголок книг у нас пополняется по международному книгообмену. И после подписания меморандума мы надеемся, что больше книг придет из Башкирии. И мы уверены, что они найдут здесь своего читателя. Умида Тешебаева, директор Национальной библиотеки им. Алишера Навои

На одну башкирскую книгу фонд пополнился уже сегодня. Энциклопедию республики библиотеке подарила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. Здесь же оформила читательский билет и отметила, что регионам есть что предложить друг другу в культурном обмене.

Для нас был интересен опыт организации библиотечного дела, поскольку мы работаем над наполнением нового центра просвещения под рабочим названием Евразийская библиотека. Здесь очень много инновационных технологий, которые мы тоже можем использовать. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Библиотека открылась в 1870 году, однако многие произведения гораздо старшего этого возраста. Фонд редких изданий Национальной библиотеки Узбекистана насчитывает сотни летописей и десятки тысяч древних книг со всего мира. Они хранятся в специальных стеллажах и помещениях, где поддерживается постоянная влажность и температура. Параметры автоматически проверяются дважды в день.

В Узбекистане не только хранят древнюю историю, но и не забывают события минувшего лихолетья. Парк Победы в Ташкенте, независимо от времени года, является центром притяжения как туристов, так и местных жителей. На представленные экспонаты можно не только посмотреть, но и на себе испытать роль зенитчика или артиллериста. Отдельная площадка выделена под военную авиацию.

Цветы к мемориалу стойкости возложили Глава Башкортостана Радий Хабиров и хоким города Ташкент Джахангир Артыкхаджаев. Монумент установили в память о Зульфие Закировой – матери, потерявшей во время войны пятерых сыновей. Делегации республики также посетила Музей Славы – главный павильон парка, посвящённый истории участия Узбекистана в Великой Отечественной войне. Здесь руководитель региона оставил запись в книге почётных гостей.

В течение трёх дней официальная делегация Башкортостана проводила встречи с представителями промышленного, аграрного сектора Узбекистана, экономического и социального блоков, обсудили развитие туризма. Итоги и принятые решения Радий Хабиров обсудил с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.

Мы приехали сюда, чтобы открыть двери для бизнеса Башкортостана и Узбекистана, существенно увеличить возможности межрегионального и делового сотрудничества. Мы полагаем, что потенциал нашего экономического взаимодействия раскрыт не до конца. Поэтому мы смело и уверенно должны ставить планку в полмиллиарда долларов и стремиться к этому. С этой целью мы хотели бы создать постоянно действующую рабочую группу, в которую вошли бы члены Правительства Башкортостана и представители регионов Узбекистана. Мы планируем поручить ей проанализировать перспективные точки сотрудничества и подготовить соответствующую дорожную карту. Чётко организованная работа в этом направлении очень нужна, потому что Узбекистан для нас – один из наиболее важных и сильных партнеров. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Температура воздуха в Ташкенте, Нукусе и Самарканде, где работала делегация Башкортостана, превышала 30 градусов. Горячим на события выдался и последний день официального визита в страну. В столице республики открылся офис представителя Башкортостана при торговом представительстве Российской федерации в Узбекистане. А на форуме межрегионального сотрудничества члены нашей делегации представили социально-экономический и инвестиционный потенциал региона.

Башкортостан входит в пятерку российских регионов с привлекательным инвестклиматом. Статус надёжного партнёра подтверждают торгово-экономические связи со 122 странами мира. По итогам прошлого года объем внешнеторгового оборота превысил 4,5 миллиарда долларов. 113 миллионов в общую копилку внёс Узбекистан. И эта цифра будет расти. По итогам рабочей поездки делегация Башкортостана подписала 19 соглашений о сотрудничестве на общую сумму порядка 200 миллионов долларов.