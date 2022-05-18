Соглашения на 200 млн долларов: итоги визита делегации Башкортостана в Узбекистан

Завершился визит официальной делегации Башкортостана в Республику Узбекистан. Радий Хабиров отметил важность укрепления двухсторонних отношений между регионами в социально-экономической сфере. Подписанные соглашения о сотрудничестве и меморандумы о партнёрстве в различных отраслях со временем дадут положительный эффект для обеих сторон.
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои является литературной жемчужиной республики. Фонд насчитывает более 7,5 миллионов книг, журналов, газет, атласов и грампластинок. Есть стеллажи и с башкирской литературой.
На одну башкирскую книгу фонд пополнился уже сегодня. Энциклопедию республики библиотеке подарила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. Здесь же оформила читательский билет и отметила, что регионам есть что предложить друг другу в культурном обмене.
Библиотека открылась в 1870 году, однако многие произведения гораздо старшего этого возраста. Фонд редких изданий Национальной библиотеки Узбекистана насчитывает сотни летописей и десятки тысяч древних книг со всего мира. Они хранятся в специальных стеллажах и помещениях, где поддерживается постоянная влажность и температура. Параметры автоматически проверяются дважды в день.
В Узбекистане не только хранят древнюю историю, но и не забывают события минувшего лихолетья. Парк Победы в Ташкенте, независимо от времени года, является центром притяжения как туристов, так и местных жителей. На представленные экспонаты можно не только посмотреть, но и на себе испытать роль зенитчика или артиллериста. Отдельная площадка выделена под военную авиацию.
Цветы к мемориалу стойкости возложили Глава Башкортостана Радий Хабиров и хоким города Ташкент Джахангир Артыкхаджаев. Монумент установили в память о Зульфие Закировой – матери, потерявшей во время войны пятерых сыновей. Делегации республики также посетила Музей Славы – главный павильон парка, посвящённый истории участия Узбекистана в Великой Отечественной войне. Здесь руководитель региона оставил запись в книге почётных гостей.
В течение трёх дней официальная делегация Башкортостана проводила встречи с представителями промышленного, аграрного сектора Узбекистана, экономического и социального блоков, обсудили развитие туризма. Итоги и принятые решения Радий Хабиров обсудил с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.
Температура воздуха в Ташкенте, Нукусе и Самарканде, где работала делегация Башкортостана, превышала 30 градусов. Горячим на события выдался и последний день официального визита в страну. В столице республики открылся офис представителя Башкортостана при торговом представительстве Российской федерации в Узбекистане. А на форуме межрегионального сотрудничества члены нашей делегации представили социально-экономический и инвестиционный потенциал региона.
Башкортостан входит в пятерку российских регионов с привлекательным инвестклиматом. Статус надёжного партнёра подтверждают торгово-экономические связи со 122 странами мира. По итогам прошлого года объем внешнеторгового оборота превысил 4,5 миллиарда долларов. 113 миллионов в общую копилку внёс Узбекистан. И эта цифра будет расти. По итогам рабочей поездки делегация Башкортостана подписала 19 соглашений о сотрудничестве на общую сумму порядка 200 миллионов долларов.
Узбекистан не только деловой партнёр, но и второй дом для многих уроженцев Башкортостана. В завершении официального визита Радий Хабиров встретился с земляками. Сейчас в солнечной республике проживают порядка 30 тысяч выходцев из нашего региона, здесь родились их дети, уже растут внуки. Было отмечено, что историческая Родина никого не забывает, и нашим землякам и впредь будет оказываться всесторонняя поддержка.