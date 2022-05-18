В Башкирии бизнес-леди лишилась более полумиллиона рублей

В отдел полиции по городу Салавату обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина вела свой бизнес и брала товар на реализацию.

Потерпевшая рассказала, что некоторое время назад по рекомендации знакомых нашла поставщика продукции и с помощью него вела предпринимательскую деятельность. Женщина дважды делала заказ и товар приходил вовремя.

В третий раз предприниматель сделала заказ на сумму свыше 540 тысяч рублей и оплатила с помощью банковской карты. Следом женщина обнаружила, что пользователь заблокировал группу в мессенджере.