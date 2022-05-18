В Уфе оштрафовали родителей хулиганов, которые издевались над кондукторами

В марте этого года произошло сразу два резонансных инцидента с участием подростков и сотрудников «Башавтотранса». В обоих случаях несовершеннолетние не платили за проезд, при этом вели себя вызывающе, использовали ненормативную лексику.

Один из участников видео даже закурил в салоне электронные сигареты. На просьбы покинуть автобус хулиган потянул женщину за лямку сумки, в результате чего сотрудница упала на проезжую часть. Госперевозчиком проводилась тщательная проверка инцидента, к расследованию даже привлекли полицию, органы соцзащиты и не только.

Найденные школьники признались, что просто решили бесплатно доехать до торгового центра. Родителей двух из участвовавших в данных происшествиях подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.