На УМПО рассказали, как боевые двигатели используют в мирных целях

Очередной пример того, как санкции пошли на пользу российским предприятиям. В Уфимском моторостроительном объединении заказы расписаны на три года вперед. Особо востребованы индустриальные газотурбинные двигатели, которые устанавливают на компрессорных станциях «Газпрома». Изделия УМПО по многим показателям эффективнее западных аналогов.
Вот уже 20 лет двигатели уфимского предприятия обеспечивают бесперебойную подачу голубого топлива в населенные пункты республики и не только. В башкирском филиале «Газпрома» эксплуатируется почти 30 таких приводов. Если брать по стране – 86. Надежный, экологичный и экономичный, говорят газотранспортники.
Газотурбинный привод АЛ-31СТ можно назвать одним из лучших примеров конверсии. Его основой стал двигатель, который до сих пор поднимает в небо истребители Су-27. Однако в 90-х разработчики постепенно начали перестраиваться на мирные рельсы. Пришлось немало потрудиться. Если боевые авиадвигатели работают на экстремальных высотах при крайне низком давлении, то на земле условия другие. Конструкторам удалось многократно увеличить ресурс работы – до 125 тыс. часов.
Газотурбинный двигатель наземного применения находится в наиболее востребованном мощностном ряду (16 МВт), его отличительными особенностями являются высокий КПД, эффективность и экологичность. Один привод АЛ-31СТ может перекачивать до 36 миллионов кубометров газа в сутки и обеспечивать голубым топливом до 2,5 тысяч домов в год.
АЛ-31СТ, т.е. стационарный – одна из самых значимых разработок оборонной отрасли для применения в мирных целях. В общей сложности было сделано около 170 конструкторских доработок агрегата с целью усовершенствования.
Это был первый случай в стране, и второй – в мировой истории, когда двигатель для истребителя был переделан под нужды газодобычи. В условиях санкций востребованность отечественной разработки уфимского предприятия «Ростеха» актуальна как никогда.
Предприятию остро нужны квалифицированные кадры. Сегодня в УМПО открыты 2000 вакансий. Обучение новых сотрудников проходит в том числе и на самом предприятии. Помимо текущего производственного плана, перед уфимскими моторостроителями стоит и более амбициозная задача – создать двигатель нового поколения АЛ-41СТ мощностью 25 МВт.