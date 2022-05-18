На УМПО рассказали, как боевые двигатели используют в мирных целях

Очередной пример того, как санкции пошли на пользу российским предприятиям. В Уфимском моторостроительном объединении заказы расписаны на три года вперед. Особо востребованы индустриальные газотурбинные двигатели, которые устанавливают на компрессорных станциях «Газпрома». Изделия УМПО по многим показателям эффективнее западных аналогов.

Вот уже 20 лет двигатели уфимского предприятия обеспечивают бесперебойную подачу голубого топлива в населенные пункты республики и не только. В башкирском филиале «Газпрома» эксплуатируется почти 30 таких приводов. Если брать по стране – 86. Надежный, экологичный и экономичный, говорят газотранспортники.

С вводом в эксплуатацию данных агрегатов повысилась энергоэффективность компрессорной станции, уменьшился выброс вредных веществ в атмосферу, уменьшился шум, тепловое воздействие. Мы вышли на качественно новый уровень эксплуатации. Глюс Фаррахов, главный инженер, заместитель начальника Шаранского линейно-производственного управления магистральных газопроводов

Газотурбинный привод АЛ-31СТ можно назвать одним из лучших примеров конверсии. Его основой стал двигатель, который до сих пор поднимает в небо истребители Су-27. Однако в 90-х разработчики постепенно начали перестраиваться на мирные рельсы. Пришлось немало потрудиться. Если боевые авиадвигатели работают на экстремальных высотах при крайне низком давлении, то на земле условия другие. Конструкторам удалось многократно увеличить ресурс работы – до 125 тыс. часов.

Газотурбинный двигатель наземного применения находится в наиболее востребованном мощностном ряду (16 МВт), его отличительными особенностями являются высокий КПД, эффективность и экологичность. Один привод АЛ-31СТ может перекачивать до 36 миллионов кубометров газа в сутки и обеспечивать голубым топливом до 2,5 тысяч домов в год.

АЛ-31СТ, т.е. стационарный – одна из самых значимых разработок оборонной отрасли для применения в мирных целях. В общей сложности было сделано около 170 конструкторских доработок агрегата с целью усовершенствования.

Они тоже различаются, допустим, 15 или 16 серия. С низкой эмиссионной камерой сгорания, более экологичные, ну и по потребности заказчика, допустим, с различными вариантами компоновок. Весь непосредственно процесс сборки двигателя от нуля до готовой продукции, чтобы мы отправили ее на испытания, занимает порядка 9 месяцев. Вячеслав Родионов, слесарь-сборщик ОДК-УМПО

Это был первый случай в стране, и второй – в мировой истории, когда двигатель для истребителя был переделан под нужды газодобычи. В условиях санкций востребованность отечественной разработки уфимского предприятия «Ростеха» актуальна как никогда.

Мы более 10 лет не производители новых двигателей. Те двигатели, которые находились в эксплуатации, поступали к нам на ремонт, и мы их ремонтировали. Начиная с прошлого года заказ существенно возрос. В прошлом году мы отгрузили 20 машин, в этом году в плане 22 машины. Мы сейчас участвуем во всех крупных проектах «Газпрома», это и «Сила Сибири», и разработка Бованенковского месторождения. Евгений Семивеличенко, управляющий директор ПАО «УМПО»