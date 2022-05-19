В апреле банки выдали жителям Башкирии 24,8 тысячи потребительских кредитов

«Заметный рост выдачи потребкредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом «низкой базы». Напомним, что по сравнению с «досанкционным» февралем, в марте выдача сократилась сразу на 61%. Риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан – в марте-апреле уровень одобрения заявок на потребкредиты снизился до 25-28% против 35% в феврале. Иными словами, потребительские кредиты в этот период выдавались только тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне. В свою очередь, количество обращений граждан за потребкредитами в марте-апреле 2022 сократилось более чем на четверть. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств», - комментируют аналитики НБКИ.