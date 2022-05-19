Одна из больниц Башкирии получила новый маммограф

Однако эта болезнь, если ее выявить на начальной стадии, в отличие от многих других онкологических патологий, поддается полному излечению. Маммография позволяет выявить изменения в молочной железе на самой ранней стадии, когда другие варианты диагностики ещё бессильны.

Ильдар Хамитов, главврач Зилаирской ЦРБ