Одна из больниц Башкирии получила новый маммограф

Благодаря реализации программы по модернизации первичного звена, Зилаирская ЦРБ получила новый маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Стоимость данного аппарата составляет около 13 млн рублей. Современное оборудование уже установлено и введено в эксплуатацию.
«Маммо-РПц» — современный сканирующий цифровой маммограф, пояснили в ведомстве. Маммограф позволяет поворачивать штатив на любой угол. Автоматическая фиксация дуги в стандартных проекциях и компенсация высоты при ее вращении облегчает работу персонала.
Главврач Зилаирской ЦРБ Ильдар Хамитов отметил, что на сегодняшний день рак молочной железы удерживает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний.
Программа по модернизации первичного звена реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.
Фото: Минздрав РБ.