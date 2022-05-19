Одна из больниц Башкирии получила новый маммограф

Благодаря реализации программы по модернизации первичного звена, Зилаирская ЦРБ получила новый маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Фото №1 - Одна из больниц Башкирии получила новый маммограф

Стоимость данного аппарата составляет около 13 млн рублей. Современное оборудование уже установлено и введено в эксплуатацию.

«Маммо-РПц» — современный сканирующий цифровой маммограф, пояснили в ведомстве. Маммограф позволяет поворачивать штатив на любой угол. Автоматическая фиксация дуги в стандартных проекциях и компенсация высоты при ее вращении облегчает работу персонала.

Все движения маммографа моторизированы. Реализована возможность управления движениями с двух пультов управления, расположенных на боковых сторонах аппарата.

пресс-служба Минздрава РБ

Главврач Зилаирской ЦРБ Ильдар Хамитов отметил, что на сегодняшний день рак молочной железы удерживает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний.

Однако эта болезнь, если ее выявить на начальной стадии, в отличие от многих других онкологических патологий, поддается полному излечению. Маммография позволяет выявить изменения в молочной железе на самой ранней стадии, когда другие варианты диагностики ещё бессильны.

Ильдар Хамитов, главврач Зилаирской ЦРБ

Программа по модернизации первичного звена реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.

Фото: Минздрав РБ.

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